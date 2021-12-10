«Львов» — «Ворскла». Прогноз на матч УПЛ (11.12.2021)

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сегодня, 15:51

Встреча «Львова» и «Ворсклы» ожидается в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом не определились, но отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Ворсклы» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Поверить в успех «Львова» любой игрок может по коэффициенту 4.25. Если сделать ставку на ничейный результат, то может зайти коэффициент 3.3.

ТБ 2.5 — коэффициент 2.12. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Львов» в рамках 17-го тура УПЛ уступил на выезде донецкому «Шахтёру». Команда неплохо выглядела в первом тайме, но после перерыва рассыпалась и бесславно сгорела (1:6). Два тура ранее завершились для коллектива более удачно, были добыты две победы над «Мариуполем» (1:0) и «Зарей» и (2:1).

«Ворскла» не смогла прийти в себя после унизительного поражения прямому конкуренту за бронзовые медали «Днепру-1» со счетом 1:5 и расписала нулевую ничью с «Рухом». Такие результаты откинули полтавчан на пятое место в таблице и нарастили отставание от третьего место до пяти очков.

Информация для ставок

«Львов» одержал две победы в последних трех матчах

«Ворскла» трижды не смогла выиграть в последних пяти поединках (две ничьих и поражение)

Три из четырех последних игр «Львова» «Ворсклы» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Две минувших очных встречи завершились победой «Ворсклы»

Прогноз

В этой встрече нас не ждет футбол высокого уровня. Скорее всего, «Ворскла» возьмет мяч под контроль, навяжет свою игру и постарается добыть очередные очки в копилку. Сделать ставку на победу полтавчан можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.