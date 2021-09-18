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«Мариуполь» — «Шахтёр» Д. Прогноз на матч УПЛ (18.09.2021)

сегодня, 10:19

На матч восьмого тура УПЛ донецкий «Шахтёр» отправится в гости к «Мариуполю».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
25.809.911.10
Мелбет 38.00 9.90 1.07
1XBET 38.00 10.00 1.07
BetBoom 33.00 9.20 1.09

Ставки букмекеров

По линии БК Мелбет видно, что букмекеры с явным фаворитом встречи определились без проблем. Коэффициент на победу «Шахтёра» с форой (-2) составляет 1.55. Поставить на «Мариуполь» можно по коэффициенту 22.0, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.1.

Букмекеры верят в большое количество мячей, поэтому предлагают ставку на ТБ 3 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Мариуполь» в прошлом туре смог впервые в сезоне одержать победу и завоевать три очка. Коллектив отправился в Ковалевку и без проблем одолел местный «Колос» со счетом (3:1). Это позволило команде покинуть последнюю строчку турнирной таблицы и почувствовать некую уверенность в своих силах.

«Шахтёр» несколько дней назад принял участие в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Команда побывала в Тирасполе, где неожиданно для всех проиграла «Шерифу» со счетом (0:2). Игра у коллектива Роберто Де Зерби сейчас не самого лучшего качества, поединок с «Мариуполем» станет возможностью отработать новые игровые элементы и связки.

Информация для ставок

• «Мариуполь» проиграл пять из шести последних матчей
• «Шахтёр» выиграл лишь один раз в крайних четырех поединках
• Минувшая очная встреча закончилась победой «Шахтёра» со счетом (3:0)

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на легкую победу «Шахтёра» с форой (-2.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.0.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.39 2.34 1.60
Мелбет 2.85 1.39
1XBET 2.85 1.39
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Gahi
Gahi
сегодня в 10:49
Победа Шахтёра. Удачи
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