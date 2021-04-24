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«Мирандес» — «Альмерия». Прогноз на матч Сегунды (25.04.2021)

вчера, 21:29

«Мирандес» сыграет против «Альмерии» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеров является «Альмерия». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.05. Еще одна актуальная ставка — победа «Мирандеса» по 3.10.

Форма команд

«Мирандес» находится на десятой строчке и набрал 48 баллов в нынешнем сезоне. В активе этого клуба — 13 побед, девять ничьих и 13 поражений. Команда забила 32 гола и пропустила 32 мяча. В последних играх «Мирандес» выглядит неплохо и может показать свою силу «Альмерии».

«Альмерия» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 61 балл. В нынешнем сезоне команда выиграла 18 поединков, семь раз играла вничью и проиграла в десяти играх. Клуб забил 50 мячей и пропустил 32 гола. В последних играх у «Альмерии» есть проблемы, команда редко побеждает и больше играет вничью или проигрывает. Впрочем, «Альмерия» выглядит фаворитом в матче против «Мирандеса».

Информация для ставок

● «Альмерия» не может выиграть три игры кряду

● «Мирандес» выиграл два матча из последних пяти

● У «Альмерии» шесть забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Мирандеса» по коэффициенту 1.53. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.20.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Беневенто» — «Удинезе».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.64 1.68 2.26
Лига Ставок 2.19 1.63 1.64 2.17
Мелбет 1.71 2.26
1XBET 2.22 1.66 1.71 2.26 1.33 3.30
BetBoom 2.20 1.61 1.63 2.16 1.31 3.20
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 23:24
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Альмерия»
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