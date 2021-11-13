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Португалия — Сербия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

13 ноября 2021, 00:38

Отбор ЧМ-2022. Европа
Португалия
Сербия
1 : 2
завершен
14 ноября 2021, 22:45
воскресенье
Ставки на футбольные матчи

В матче 10-го тура квалификации на чемпионат мира в Катаре мы увидим противостояние, в котором Португалия на своем поле примет Сербию. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают абсолютное преимущество хозяевам. Взять победу Португалии с форой (-1) можно по коэффициенту 1.55 в БК Мелбет. Если чудом победят гости, то зайдет коэффициент 9.5. Ничья в матче оценивается по коэффициенту 5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 2.27.

Форма команд

Португалия в девятом туре провела очень тяжелый поединок против сборной Ирландии и не смогла распечатать ворота хозяев, ничья 0:0. Этот результат позволил португальцам сравняться с сербами по количеству набранных очков и вытеснить их с первого места по дополнительным показателям. Теперь команде нужно не проиграть дома и прямая путевка на ЧМ у них в кармане.

Сербия в этот же день провела домашний товарищеский матч против сборной Катара и без проблем одержала победу со счетом 4:0. Этот успех должен добавить футболистам уверенности перед решающим поединком, где их устроит только победа.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Португалии и Сербии составляет шесть матчей (пять побед и ничья)

Четыре последние игры Португалии завершились результатом «обе забьют – нет»

Сербия пропускает по одному голу в четырех из пяти последних поединков

Все семь минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Португалия будет доминировать на протяжении всей игры и в конечном итоге оформит нужный для себя результат, но сербы без боя не сдадутся и смогут поразить ворота соперника. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.27.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.43 2.05 1.83 1.57 2.50
Мелбет 2.33 1.70
1XBET 3.95 1.27
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Gahi
Gahi
13 ноября в 03:00
Победа команды сборной Португалии в этом матче.
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