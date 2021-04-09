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«Реал» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (10.04.2021)

вчера, 22:41

«Реал» примет на своем поле «Барселону» в рамках очередного тура испанской Примеры. Эль-Класико — это замечательная вывеска, которая затмевает собой практически все остальные поединки. Остроты в этот матч добавляет тот факт, что здесь может решиться судьба чемпионства. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.933.862.37
Лига Ставок 2.95 3.75 2.32
Фонбет 2.90 3.90 2.35
Мелбет 2.94 4.00 2.35

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Барселоны» по коэффициенту 2.30. Также можно поставить на триумф «Реала» по коэффициенту 2.95 и на ничейный исход по коэффициенту 3.60.

Форма команд

Клуб из Мадрида расположился на третьей строчке в турнирной таблице. У «сливочных» 65 пунктов в активе. Команда Зинедина Зидана выиграла 19 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла четыре матча. Клуб забил 51 мяч и пропустил 23 гола. В последних играх «сливочные» очень хороши, это может помочь команде с уверенностью. Поединок против «Барсы» может решить исход чемпионства, сейчас клуб отстает от «блауграны» на два очка.

«Барселона» переживает невероятный отрезок вместе с Рональдом Куманом. Команда набрала 65 очков и остается единственным клубом Европы, который не проиграл в 2021 году. Команда находится на второй строчке и отстает от лидирующего «Атлетико» всего на один балл. В случае победы «блауграны» и неудачного матча от «Атлетико» «Барселона» возглавит таблицу. Команда забила 68 голов и пропустила 24 мяча.

Информация для ставок

  • «Реал» выиграл десять домашних матчей из 14 в этом сезоне
  • «Барселона» не знает поражений 19 игр кряду в Примере
  • «Реал» не проигрывает в Примере девять матчей подряд

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к тоталу голов больше 2.5 по коэффициенту 1.65. Также можно поставить на обе команды забьют по коэффициенту 1.53. Это будет самое ожидаемое Эль-Класико за последнее время.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.68 1.81 2.11
Лига Ставок 2.55 1.53 2.02 1.80
Мелбет 2.68 1.59
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