Шотландия — Дания. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (15.11.2021)

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13 ноября 2021, 23:51

В заключительном туре квалификации на чемпионат мира в Катаре нас ждет интересное противостояние полуфиналиста чемпионата Европы сборной Дании со сборной Шотландии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой встрече букмекеры выделить не смогли, а потому взять победу гостей можно по коэффициенту 2.4. Ничейный результат дается за 3.25, а поверить в успех хозяев предлагают по коэффициенту 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 2.3. На тотал меньше 2.5 можно загрузить по коэффициенту 1.6. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 2.05.

Форма команд

Шотландия завершила квалификацию на ЧМ -2022 на втором месте, набрав в копилку 20 баллов. Теперь команде предстоит продолжить борьбу за путевку в Катар в раунде плей-офф. Минувшие два тура завершились для британского коллектива победно, сначала минимально обыграли на выезде Фарерские острова, а затем Молдову (0:2).

Дания демонстрирует феноменальные показатели и только в девятом туре пропустила первый гол в свои ворота от Фарерских островов, которые в итоге были повержены (3:1). Победная серия позволила датчанам уже давно оформить прямую путевку на ЧМ и спокойно закрывать поединки, наигрывая новые связки и домашние заготовки.

Информация для ставок

Победная серия Шотландии длится пять матчей, Дании – шесть

В последних 11 поединках шотландцы дома уступили лишь один раз

Пять из шести последних встреч с участием Дании завершались без пропущенных голов

Дания забивает на выезде в восьми играх кряду

Прогноз