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Замбия – Мавритания. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

13 ноября 2021, 10:11

В рамках пятого тура квалификации ЧМ-2022 в Африке сборная Замбии на домашнем стадионе сыграет против национальной команды Мавритании. Представляем прогноз и анализ ставок букмекерских контор на матч, который состоится 13 ноября 2021 года.

Отбор ЧМ-2022. Африка
Замбия
Мавритания
4 : 0
завершен
13 ноября 2021, 16:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.603.706.49
Фонбет 1.65 3.60 6.10
Мелбет 1.64 3.44 5.75
1XBET 1.63 3.54 5.55
BetBoom 1.62 3.55 6.00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Замбию фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.61, ничья идёт по коэффициенту 3.60, а победа Мавритании оценивается по коэффициенту 5.60.

Аналитики также убеждены, что команды сыграют в осторожном формате. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.61, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Встречаются аутсайдеры квартета B. В активе Замбии четыре очка и третья позиция в турнирной таблице, а Мавритания за четыре тура разжилась только одним баллом.

У сборной Замбии в текущей квалификации чемпионата мира есть победа над Мавританией (2:1) в гостях, а также ничейный поединок с Экваториальной Гвинеей (1:1). Также команда проиграла Тунису (0:2) и той же Экваториальной Гвинеей (0:2).

Мавритания потерпела три неудачи в играх с Замбией (1:2), гвинейцами (0:1) и Тунисом (0:3). Также отметим, что первая встреча соперников в текущем отборе стала их дебютным очным противостоянием.

Информация для ставок

  • Замбия не побеждала в 5 из 6 прошлых матчей на домашнем стадионе
  • Мавритания проиграла 4 из 5 предыдущих поединков на выезде
  • В 4 из 5 последних матчей Замбии во всех турнирах сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Грядущая встреча – это последний шанс для Замбии и Мавритании сохранить шансы на продолжение борьбы. При этом обе сборных крайне пассивно действуют в атаке – у хозяев три гола за четыре тура, а у гостей один точный удар. В связи с этим, рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.61 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.78 1.61 2.34
Мелбет 1.52 2.57
1XBET 1.59 2.39
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Все комментарии
ac6gabgx7r25
ac6gabgx7r25
13 ноября в 14:54
Замбия выиграет матч
jhdzzk5j45nd
jhdzzk5j45nd
13 ноября в 13:54
Замбия одержит победу.
Gahi
Gahi
13 ноября в 12:21
Победа сборной команды Замбия в этом матче.
shlomo
shlomo
13 ноября в 11:33
Много голов в этом матче мы не увидим
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