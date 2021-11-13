Замбия – Мавритания. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

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13 ноября 2021, 10:11

В рамках пятого тура квалификации ЧМ -2022 в Африке сборная Замбии на домашнем стадионе сыграет против национальной команды Мавритании. Представляем прогноз и анализ ставок букмекерских контор на матч, который состоится 13 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Замбию фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.61, ничья идёт по коэффициенту 3.60, а победа Мавритании оценивается по коэффициенту 5.60.

Аналитики также убеждены, что команды сыграют в осторожном формате. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.61, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

Встречаются аутсайдеры квартета B. В активе Замбии четыре очка и третья позиция в турнирной таблице, а Мавритания за четыре тура разжилась только одним баллом.

У сборной Замбии в текущей квалификации чемпионата мира есть победа над Мавританией (2:1) в гостях, а также ничейный поединок с Экваториальной Гвинеей (1:1). Также команда проиграла Тунису (0:2) и той же Экваториальной Гвинеей (0:2).

Мавритания потерпела три неудачи в играх с Замбией (1:2), гвинейцами (0:1) и Тунисом (0:3). Также отметим, что первая встреча соперников в текущем отборе стала их дебютным очным противостоянием.

Информация для ставок

Замбия не побеждала в 5 из 6 прошлых матчей на домашнем стадионе

Мавритания проиграла 4 из 5 предыдущих поединков на выезде

В 4 из 5 последних матчей Замбии во всех турнирах сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Грядущая встреча – это последний шанс для Замбии и Мавритании сохранить шансы на продолжение борьбы. При этом обе сборных крайне пассивно действуют в атаке – у хозяев три гола за четыре тура, а у гостей один точный удар. В связи с этим, рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.61 в БК Фонбет.