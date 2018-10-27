Тоттенхэм пришпорит Манчестер Сити !!!

27 октября 2018, 23:11

29 октября состоится эта дуэль. Нас ждет интересный матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» и я сделаю предмачевое интервью. Игра пройдет на «Уэмбли», так как новый стадион до сих пор не готов к эксплуатации.

История Противостояния клубов.

Их истории противостояния насчитывает порядка 156 матчей, и баланс побед и поражений примерно равный: «шпоры» выиграли 60 очных встреч, «горожане» одержали 61 победу, и еще 35 раз была зафиксирована ничья.

В истории АПЛ МС очень часто крупно обыгрывал сегодняшних хозяев. Впервые это произошло в октябре 94 года еще на «Мэйн Роуде» - 5:2; в следующий раз уже в новейшей истории это было в августе 2011 в гостях - 5:1; в ноябре 13 года был форменный разгром у себя дома - 6:0; на этом порка не закончилась, в том же сезоне, на этот раз подопечные Пеллегрини в январе 14 разбили соперника в гостях - 5:1; а также в том году уже в октябре нового сезона - 4:1; следующие крупные победы были одержаны при Гвардиоле в турнире 17 года на «Международном Кубке Чемпионов», МС также не оставил им шансов - 3:0; и последняя крупная победа в три мяча и более, была одержана в прошлом сезоне в декабре 17 года в рамках внутреннего чемпионата - 4:1.

В Истории АПЛ в свою очередь «Тоттенхэм» могут похвастать лишь двумя такими матчами. Первый произошел в декабре 2009 года, дома дружина Харри Реднаппа деклассировала тех - 3:0; следующая трепка произошла уже при нынешнем тренере, команда Маурисио Почеттино была сильнее сегодняшних гостей также у себя дома - 4:1.

В последнее время «Горожане» нещадно лупят соперника, как дома так и в гостях, в последний трех матчах забивают им по три гола за игру. «Шпоры» в последнее время могут рассчитывать лишь на везение, победив их в последний раз два года назад у себя дома.

Вспоминаем лучший матч в их истории.

Финал Кубка Англии 1981 года. «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» - 1:1. В переигровке - 3:2

Это был 100-й, юбилейный финал Кубка Англии. В этой игре не случилось бы переигровки и триумфа «Тоттенхэма», если бы игрок «Сити» не совершил роковую ошибку. Томми Хатчинсон вывел свой клуб вперед потрясающим ударом головы, а в концовке встречи, на 79-й минуте, перепутал ворота и мастерским ударом головы забил автогол. 1:1 и переигровка. Хатчинсон стал первым игроком в финалах турнира, забившим и за своих, и за чужих, причем оба мяча были забиты головой.

Вторая игра получилась зрелищной и результативной. Этот матч стал одним из самых лучших финалов в истории на «старом „Уэмбли“». В те времена в составе «шпор» играли два чемпиона мира - аргентинцы Рикардо Виллья и Освальдо Ордилис. Лондонцы вышли вперед благодаря их комбинации, которую точным ударом завершил Виллья на 8-й минуте. Через 3 минуты Макккензи, после того как мяч попрыгал по головам игроков, подхватил снаряд и слету поразил ворота, сравняв счет. Затем был назначен очень спорный 11-метровый: игрок «горожан» Беннет просто упал на ровном месте, а Ривз ударом с «точки» на 50-й минуте вывел манкунианцев вперед (удивительно, но все пенальти в финалах Кубка Англии всегда реализовывались). Через 20 минут Гленн Ходдл прекрасно закинул мяч в штрафную «горожан», где расторопнее всех был Крукс. Ну, а вишенкой на торте стал гол все того же Рикки Вилльи, который в издевательской манере обыграл всю оборону «горожан», заложив несколько феноминальных финтов, и забил, по мнению многих экспертов Туманного Альбиона, самый красивый гол на «старом „Уэмбли“».

Почеттино против Гвардиолы.

Их противостояние началось еще в чемпионате Испании аргентинец возглавил «Эспаньол» по середине сезона в 2009 году, а испанец к тому времени уже покорял чемпионат с «Барселоной», идя на первом месте. Как думаете над кем отпраздновал Маурисио свою первую победу в качестве главного тренера клуба? - Над «Барселоной» Хосепа, да еще и на «Камп Ноу» 2:1. Да, и первое поражение Гвардиоле в АПЛ на нес именно Почеттино. Тогда подопечные испанца изящно уничтожали на своем пути своих соперников, в первых шести турах АПЛ одержали 6 побед на старте, и без проблем возглавляли таблицу, пока они не встретились в рамках 7 тура, где «Тоттенхэм» без шансов прихлопнул «Сити» на своём поле 2:0. Единственное жаль, что Маурисио не всегда может продолжить доминировать в личных встречах, хотя как видим начинает с побед. На данный момент Почеттино выиграл всего две игры, Гвардиола побеждал в семи матчах, и еще трижды их клубы разошлись миром. В последних трех играх Пеп доминировал со своими подопечными над дружиной аргентинца.

В новом сезоне, и как клубы подходят к матчу.

«Тоттенхэм».

Маурисио Почеттино уже заслужил право считаться одним из многообещающих и перспективных тренеров. Его клуб показывает современный атакующий и красивый футбол, футболисты под его руководством заслужили внимание многих клубов, и получили статус звезд мирового футбола. Перед стартом сезона «Тоттенхэм» выиграл первый трофей на «Международном Кубке Чемпионов», завершив его на первом месте. Также перед сезоном его команда не делала никаких покупок в летнее трансферное окно, но сумели в итоге сохранить своих лучших исполнителей. А хватит ли им этих запасов на протяжении всего сезона? Ведь уже не в первый раз видно, что под конец усталость дает о себе знать, при том, что график чемпионата очень плотный, так еще им играть в трех турнирах, это все может привести к проигрышам в решающих матчах.

На данный момент МС , «Ливерпуль», «Челси», а также «Арсенал» находятся выше клуба по разнице очков, а принципиальный соперник по разнице забитых и пропущенных. В прошлом сезоне эти клубы также опережали «Тоттенхэм» к новому году, а сами «шпоры» были, как и сейчас за пределами четверки, а на финише оказались третьими, опередив «мерсисайдцев», «аристократов» и «канониров». Есть еще МЮ , который прошлый сезон закончил на втором месте, но сейчас они сильно просели, да и после оплеухи на «Олд Траффорде» 0:3 не составляют конкуренции, зарывшись где-то в середине таблицы. «Шпоры» в конце сезона способны вклиниться в четверку сильнейших, и снова побороться за медали чемпионата. Как я люблю говорить, пока не завершился сезон его нельзя считать провальным. С Лигой Чемпионов скорей всего пролетят, по сравнению с прошлой это неба и земля, чем-то напоминает по запрошлую, когда финишировали третьими, хотя после матча с ПСВ , третье место выглядит не таким уж покоренным. По прежнему клубу не хватает стабильности, чтобы играть на двух фронтах, возможно придется чем-то жертвовать иначе сил на все не хватит. В оставшихся матчах сезон, особенно в АПЛ , а их впереди еще 29, надо снова стать тем «Тоттенхэмом» который полюбился многим, тем, которого стали все уважать, и считаться, показать свой боевой характер, продолжать наслаждаться своей игрой, и вернуться в большую 4-ку, а также снова отправить «Арсанал» по итогу сезона вниз.

Команда аргентинца занимает 5 место в чемпионате после 9 туров - 7 побед и 2 поражения, и все же продолжает борьбу как за титул, так и за попадание в «Биг-4». Последние игры даются с большим трудом, но без потерь очков, что очень важно. В АПЛ в последних трех матчах одержаны победы две минимальные 1:0 над «Кардифф Сити» и Вест Хэмом", а также 2:0 над «Хаддерсфилдом». В Лиге чемпионов в этом сезоне дела не задались с самого начала проиграли поочередно «Интеру» и «Барселоне», а также в последнем туре оставшись в меньшенстве упустили победу в самом конце над ПСВ - 2:2.

«Манчестер Сити».

Хосеп Гвардиола уже давно получил статус «ТОП», а его команда мне кажется в новом сезоне стала еще сильнее, если судить с какой легкостью они разбивают своих соперников в чемпионате, в среднем за игру накидывают по три гола. В прошлом сезоне они установили рекорд в АПЛ по набранным очкам - 100, побив рекорд «Челси» и Жозе Моуриньо в 2005 году, правда у них не получилось закончить тот сезон непобедимыми, как это сделал "Арсенал"Арсена Венгера в 2004 году, но не позволили никому и близко к себе подобраться, а также выиграли кубок Лиги.

В новом сезоне «Сити» снова идет на первом месте, но сейчас им достойную конкуренцию составляют в первую очередь дерзкий «Ливерпуль» Юргена Клоппа, и обновленный «Челси» с еще одним итальянским тренером Маурицио Сарри. Остальные, как и сезон назад не составляют им должной конкуренции, это видно по матчам соперников, и вряд ли навяжут борьбу. Перед стартом чемпионата в трансферное окно они таки заполучили в свои ряды Риада Мареза, возможно зимой они еще прикупят кого-нибудь, для усиления средней линии. Конечно, главной задачей этого сезона будет не только защита титула, но и прекрасное выступление в Лиге Чемпионов. На данный момент они выглядят так будто у них хватит сил на все турниры.

Команда испанца показывает прекрасный результат, после 9 туров - в 7-ми матчах одержали победы, а еще в 2-х сыграли вничью. На данный момент они считаются самой результативной командой премьер-лиги, из-за чего по разнице голов опережают главного конкурента «Ливерпуль». В Лиге Чемпионов клуб стартовал с неожиданного поражения от Лиона 1:2, но в остальных двух матчах были одержаны победы над «Хоффенхаймом» и «Шахтером». В последних трех играл в чемпионате клуб набрал семь очков, была одержана крупная победа в последнем туре - 5:0 над «Бернли», также над «Брайтоном» 2:0, и разошлись миром с «Ливерпулем» 0:0, правда они мели хороший шанс и победить, но там Марез не реализовал 11-ти метровый удар.

Интервью Почеттино на кануне игры с «Сити»

- На мой взгляд, «Манчестер Сити» лучшая команда Англии. У Них фантастические игроки и великолепный тренер. Их уровень очень высок, что делает конечно их крайне сложным соперником, так что это большой вызов для нас. Думаю, всех ждет захватывающий матч, всегда хорошо приобрести подобный опыт. Можно выиграть или проиграть, но мы в бодром расположении духа перед матчем с «Сити». В современном футболе нет ничего невозможного. Не верю, что в футболе есть что-то, чего невозможно достичь. Нам необходимо сыграть очень хорошо, а еще надеяться на удачу, чтобы победить"

Интервью Гвардиолы на кануне игры с «Тоттенхэмом»

- Мы знаем, что в премьер-лиге высокая конкуренция. Пять или шесть команд претендуют на первое место, и «Тоттенхэм» - один из сильнейших соперников. В прошлом сезоне мы хорошо выступили в обоих встречах против них, но каждый раз должны быть готовы к серьезному поединку с ними. «Тоттенхэм» меняет схемы игры, адаптируясь к противнику. Предсказуемую команду легче обыграть. Мы должны хорошо подготовиться к этому матчу. В Лиге чемпионов «Тоттенхэм» тоже был достойным оппонентом, на мой взгляд, они играли лучше противника. В течение последних годы они всегда участвовали в гонке за трофеи. Конечно, они не могут тратить много денег на игроков, потому что строят невероятный стадион, но при этом всё равно остаются топ-командой. Я говорил об этом ещё в своём первом сезоне в Премьер-лиге. Первое поражение мне нанёс «Тоттенхэм», так что я понял, насколько они сильны. Это одна из команд, чьи выступления я особенно люблю смотреть и у которой многому учусь. У «шпор» хороший вратарь, молодой состав, сильные атакующие игроки, хороший тренер – все, что нужно для успеха. На матч с ними должны выйти лучшие игроки, конечно все хотят сыграть, но мы должны продолжать и в АПЛ играть только на победу.

Мой прогноз: Последние три победы гостей говорят сами за себя в их очном противостоянии, и МС перед игрой выглядит лучше физически, да, и последние матчи показывают, с какой легкостью они разрывают соперников. А «Тоттенхэм» показывает, как им с трудом удается забить гол, одержать даже минимальную победу в чемпионате, а тем более не говоря, как порой слабо выглядит их защита, а иногда они не могут удержать счет даже минимальный, а тем более последние 15 минут в конце матчей для них это вообще катастрофа.

Но будет отталкиваться не от этого, предположим МС не справится с психологическим давлением, и потеряют очки в матче, так как на них будет давить победа главного оппонента в борьбе за корону «Ливерпуля», которые их обошли после сегодняшней победы в чемпионате, и снова оторвались на три пункта, да и поддержка трибун будет на стороне хозяев, которые послужат 12 игроком против них на поле, последние матчи это далеко не показатели, и в итоге «Тоттенхэм» на который никто не ставит одержит неожиданную победу. Один «Манчестер» они уже зарыли в этом сезоне, почему им не проделать тоже и с другим.

Также перед игрой пожелаем здоровья легенде «Тоттенхэма» - Гленн Ходдлу, которому сегодня исполнилось 61 год, и он попал в больницу.