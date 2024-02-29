В «Торпедо» недовольны тем, что «Спартак» сыграет с «Факелом» в «Лужниках»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал информацию о том, что «Спартак» может сыграть матч 20-го тура РПЛ против «Факелом» на стадионе «Лужники» при том условии, что на следующий день на этом стадионе должны сыграть «чёрно-белые» против «Тюмени».
Новость о проведении матча «Спартак» — «Факел» в «Лужниках» нас не устраивает. Пока решения и официальных документов нет, но понятно, что «Спартаку» надо где-то играть. Однако это не должно быть в ущерб «Торпедо». Пусть они играют после нас.
Эта история — продолжение безумства, которое есть в формате «осень-весна». Когда мы перейдём на другой формат? Надо, чтобы высшее руководство страны об этом сказало? Я этого не понимаю.
Надо учесть, что команды из России и сборная отлучены от официальных международных игр, которые по требованию УЕФА обязаны проводиться на естественном газоне. Так что мешает постелить его на некоторых наших аренах, в том же Сочи, где постоянно мучаются над этим вопросом и чешут при этом репу с задумчивым видом? Об этом надо спросить руководителей нашего футбола.
Надо учесть, что команды из России и сборная отлучены от официальных международных игр, которые по требованию УЕФА обязаны проводиться на естественном газоне. Так что мешает постелить его на некоторых наших аренах, в том же Сочи, где постоянно мучаются над этим вопросом и чешут при этом репу с задумчивым видом? Об этом надо спросить руководителей нашего футбола.
Моё: сделать общаком для всех команд Москвы, поляну с синтетикой.
Моё: сделать общаком для всех команд Москвы, поляну с синтетикой.
Да по-братски надоть подойти к этому вопросу!
Земля круглая...
Всем мирной ночи!
Отличная работа....
Да по-братски надоть подойти к этому вопросу!
Земля круглая...
Всем мирной ночи!
Отличная работа....