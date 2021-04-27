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«Барселона» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.04.2021)

вчера, 08:10

«Барселона» сыграет с «Гранадой» в рамках 33-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.159.1119.67
Лига Ставок 1.15 8.80 17.00
Фонбет 1.15 8.40 17.00
Мелбет 1.16 9.70 19.00
1XBET 1.35 15.00 3.60
BetBoom 1.15 8.85 19.40

Ставки букмекеров

«Барселона» — абсолютный фаворит этого матча, поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 1.14. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 8.5.

Форма команд

«Барселона» провалила старт сезона, но сейчас борется за чемпионство. Несмотря на то, что команда уступила «Реалу» в Эль Класико, шансы на титул очень высоки. В этом сезоне «Барселона» выиграла 22 матча, 5 раз сыграла вничью и столько же проиграла. В активе «сине-гранатовых» 76 забитых и 29 пропущенных мячей. «Барселона» находится на третьей строчке чемпионата и имеет в активе 71 балл.

«Гранада» проводит неплохой сезон по своим меркам. Клуб набрал 42 балла и занимает 8-е место в турнирной таблице. В активе «Гранады» 12 побед, 6 ничьих и 14 поражений. Команда забила 41 мяч и пропустила 53 гола. Последнее время «Гранада» чередует победы с поражениями и сохраняет лишь теоретические шансы на попадание в еврокубки.

Информация для ставок

  • «Гранада» проиграла три раза в последних пяти матчах во всех турнирах
  • «Барселона» выиграла в трех поединках кряду во всех турнирах
  • В последних 5 матчах Примеры «Барселона» забила 15 мячей

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют плюс победа „Барселоны“», по коэффициенту 2.85. Также можно поставить на то, что тотал голов в этом матче будет меньше 3.5, по коэффициенту 1.85.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Второй Бундеслиги «Нюрнберг» — «Хольштайн».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.49 1.33 2.80 1.48
Лига Ставок 2.70 1.47
Мелбет 3.32 1.31
1XBET 5.95 1.10 2.60 1.45 2.65 1.48
BetBoom 6.78 1.12 3.37 1.35 2.66 1.51
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STVA 1
STVA 1
вчера в 08:20
Победа хозяев
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