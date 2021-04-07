«Динамо Загреб» — «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги Европы (08.04.2021)

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вчера, 11:29

«Динамо Загреб» сыграет с испанским «Вильярреалом» в рамках четвертьфинала Лиги Европы УЕФА 8 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

«Вильярреал» — фаворит матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.20. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Динамо» из Загреба за 3.40 и на ничейный исход по такому же коэффициенту.

Форма команд

«Динамо» находится на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Хорватии. В активе клуба 61 балл. В этом сезоне «Динамо» выиграло в 19 матчах, четыре раза сыграло вничью и проиграло в трех поединках. В последних играх у «Динамо» все хорошо, клуб регулярно набирает очки и хочет как можно скорее завоевать чемпионский титул.

«Вильярреал» каждый год показывает хороший футбол, но с приходом на тренерский пост Унаи Эмери команда стала играть еще ярче. К сожалению, яркий футбол затянулся всего на несколько стартовых туров. Команда набрала 46 пунктов и расположилась на шестой строчке в Примере. В активе клуба 11 побед, 13 ничьих и пять поражений. «Вильярреал» в последних матчах начинает возвращаться к былой форме и может навязать серьезную борьбу хорватскому оппоненту.

Информация для ставок

«Динамо» не проигрывает четыре матча кряду во всех турнирах

«Вильярреал» выиграл пять игр кряду во всех турнирах

У «Вильярреала» 12 забитых мячей за последние пять игр во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «тотал голов больше 2,5» по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на проход «Вильярреала» в полуфинал по коэффициенту 1.32.

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