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«Динамо Загреб» — «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги Европы (08.04.2021)

вчера, 11:29

«Динамо Загреб» сыграет с испанским «Вильярреалом» в рамках четвертьфинала Лиги Европы УЕФА 8 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.113.432.00
Лига Ставок 4.40 3.50 1.89
Фонбет 4.30 3.50 1.90
Мелбет 4.48 3.54 1.96
BetBoom 4.54 3.58 1.88

Ставки букмекеров

«Вильярреал» — фаворит матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.20. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Динамо» из Загреба за 3.40 и на ничейный исход по такому же коэффициенту.

Форма команд

«Динамо» находится на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Хорватии. В активе клуба 61 балл. В этом сезоне «Динамо» выиграло в 19 матчах, четыре раза сыграло вничью и проиграло в трех поединках. В последних играх у «Динамо» все хорошо, клуб регулярно набирает очки и хочет как можно скорее завоевать чемпионский титул.

«Вильярреал» каждый год показывает хороший футбол, но с приходом на тренерский пост Унаи Эмери команда стала играть еще ярче. К сожалению, яркий футбол затянулся всего на несколько стартовых туров. Команда набрала 46 пунктов и расположилась на шестой строчке в Примере. В активе клуба 11 побед, 13 ничьих и пять поражений. «Вильярреал» в последних матчах начинает возвращаться к былой форме и может навязать серьезную борьбу хорватскому оппоненту.

Информация для ставок

  • «Динамо» не проигрывает четыре матча кряду во всех турнирах
  • «Вильярреал» выиграл пять игр кряду во всех турнирах
  • У «Вильярреала» 12 забитых мячей за последние пять игр во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «тотал голов больше 2,5» по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на проход «Вильярреала» в полуфинал по коэффициенту 1.32.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Уэска» — «Эльче».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.71 1.64 2.34
Лига Ставок 2.24 1.66 1.67 2.22
Мелбет 1.72 2.31
BetBoom 2.31 1.65 1.69 2.23 1.35 3.32
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shlomo
shlomo
вчера в 13:30
Будет игра на три результата...
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