«Севилья» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (21.12.2021)

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21 декабря 2021, 13:29

«Севилья» принимает каталонскую «Барселону» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Эта игра пройдет в рамках четвертого тура испанской Примеры, который был перенесен. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка является «Севилья». Поставить на победу «нервионцев» можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.35, а победа «Барселоны» идёт по коэффициенту 2.90.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Севилья» в нынешнем сезоне идет на второй строчке в турнирной таблице и является единственным последователем «Реала» в борьбе за чемпионский титул. У команды 37 пунктов. Коллектив выиграл 11 встреч, четыре раза играл вничью и проиграл всего в двух поединках. «Нервионцы» забили в Примере 28 мячей и пропустили 12 голов. В последних матчах «Севилья» одолела «Атлетико» из Мадрида, а также обыграла «Атлетик» из Бильбао и выиграла у «Вильярреала».

Каталонская «Барселона» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе у «блауграны» 27 баллов. Команда выиграла семь поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «сине-гранатовых» 28 забитых и 21 пропущенный гол. В последних встречах каталонцы выиграли у «Эльче», а также сыграли вничью с «Осасуной» и уступили «Бетису».

Информация для ставок

«Барселона» выиграла один матч из последних пяти

«Севилья» выиграла три игры подряд

У «Барсы» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.70. Обычно эти команды выдают результативные матчи, даже ослабленная «Барселона» способна забить «Севилье». Фаворитом считаются хозяева.