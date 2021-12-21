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«Севилья» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (21.12.2021)

21 декабря 2021, 13:29

«Севилья» принимает каталонскую «Барселону» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Эта игра пройдет в рамках четвертого тура испанской Примеры, который был перенесен. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.493.383.08
Фонбет 2.65 3.25 2.95
Мелбет 2.17 3.30 3.75
1XBET 2.62 3.32 3.00
BetBoom 2.28 3.23 3.33

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка является «Севилья». Поставить на победу «нервионцев» можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.35, а победа «Барселоны» идёт по коэффициенту 2.90.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Севилья» в нынешнем сезоне идет на второй строчке в турнирной таблице и является единственным последователем «Реала» в борьбе за чемпионский титул. У команды 37 пунктов. Коллектив выиграл 11 встреч, четыре раза играл вничью и проиграл всего в двух поединках. «Нервионцы» забили в Примере 28 мячей и пропустили 12 голов. В последних матчах «Севилья» одолела «Атлетико» из Мадрида, а также обыграла «Атлетик» из Бильбао и выиграла у «Вильярреала».

Каталонская «Барселона» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе у «блауграны» 27 баллов. Команда выиграла семь поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «сине-гранатовых» 28 забитых и 21 пропущенный гол. В последних встречах каталонцы выиграли у «Эльче», а также сыграли вничью с «Осасуной» и уступили «Бетису».

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла один матч из последних пяти
  • «Севилья» выиграла три игры подряд
  • У «Барсы» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.70. Обычно эти команды выдают результативные матчи, даже ослабленная «Барселона» способна забить «Севилье». Фаворитом считаются хозяева.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.77 2.17
1XBET 1.84 2.07
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shlomo
shlomo
21 декабря 2021 в 19:28
Барса не проиграет
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