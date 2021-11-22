«Райо Вальекано» — «Мальорка». Прогноз на матч Примеры (22.10.2021)

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22 ноября 2021, 17:18

«Райо Вальекано» примет на своем поле «Мальорку» в рамках 14-го тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 22 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Райо Вальекано». Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.40, а победа «Мальорки» идёт по коэффициенту 4.60.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.93.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Райо Вальекано» набрал 30 пунктов. Команда находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Мадрида шесть побед, две ничьих и пять поражений. Испанский коллектив забил 19 голов и пропустил 14 мячей. В последних матчах «Райо Вальекано» проиграл «Реалу», а также сыграл вничью с «Сельтой» и выиграл у «Барселоны».

«Мальорка» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба 15 баллов. Команда выиграла три поединка, шесть раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. Всего у команды из Испании 13 забитых и 19 пропущенных мячей. В последних матчах «Мальорка» сыграла вничью с «Эльче», а также с «Кадисом» и «Севильей».

Информация для ставок

«Мальорка» не побеждает пять игр кряду

«Райо» выиграл два матча из последних пяти

У «Мальорки» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.00. Команды находятся в неплохой форме и могут порадовать болельщиков обилием забитых мячей. Фаворитом считаются хозяева поля.