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«Райо Вальекано» — «Мальорка». Прогноз на матч Примеры (22.10.2021)

22 ноября 2021, 17:18

«Райо Вальекано» примет на своем поле «Мальорку» в рамках 14-го тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 22 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Испания. Примера 2021/2022
Райо Вальекано
Мальорка
3 : 1
завершен
22 ноября 2021, 23:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.404.70
Фонбет 1.90 3.30 4.50
Мелбет 1.85 3.49 4.96
1XBET 1.97 3.40 4.64
BetBoom 1.90 3.25 4.64

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Райо Вальекано». Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.40, а победа «Мальорки» идёт по коэффициенту 4.60.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.93.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Райо Вальекано» набрал 30 пунктов. Команда находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Мадрида шесть побед, две ничьих и пять поражений. Испанский коллектив забил 19 голов и пропустил 14 мячей. В последних матчах «Райо Вальекано» проиграл «Реалу», а также сыграл вничью с «Сельтой» и выиграл у «Барселоны».

«Мальорка» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба 15 баллов. Команда выиграла три поединка, шесть раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. Всего у команды из Испании 13 забитых и 19 пропущенных мячей. В последних матчах «Мальорка» сыграла вничью с «Эльче», а также с «Кадисом» и «Севильей».

Информация для ставок

  • «Мальорка» не побеждает пять игр кряду
  • «Райо» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Мальорки» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.00. Команды находятся в неплохой форме и могут порадовать болельщиков обилием забитых мячей. Фаворитом считаются хозяева поля.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.64 2.31
1XBET 3.44 1.33
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Все комментарии
Gahi
Gahi ответ Ironigor (раскрыть)
22 ноября в 21:20
Возможен и такой исход, но преимущество хозяев в этом матче это его поле и горячая поддержка своих болельщиков, которая должна помочь им, чтобы победить в этой игре. Удачи
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
22 ноября в 21:12
Буду болеть за Мальорку , у хозяев не будет играть Фалькао , а это пол команды у Райо . Думаю будет ничья.
Gahi
Gahi
22 ноября в 21:00
Победа команды "Райо Вальекано" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
22 ноября в 17:59
Хозяева не проиграют....
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