«Райо Вальекано» — «Мальорка». Прогноз на матч Примеры (22.10.2021)

«Райо Вальекано» примет на своем поле «Мальорку» в рамках 14-го тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 22 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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3 : 1
завершен
22 ноября 2021, 23:00
понедельник
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Райо Вальекано». Поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.40, а победа «Мальорки» идёт по коэффициенту 4.60.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.93.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Райо Вальекано» набрал 30 пунктов. Команда находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Мадрида шесть побед, две ничьих и пять поражений. Испанский коллектив забил 19 голов и пропустил 14 мячей. В последних матчах «Райо Вальекано» проиграл «Реалу», а также сыграл вничью с «Сельтой» и выиграл у «Барселоны».
«Мальорка» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба 15 баллов. Команда выиграла три поединка, шесть раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. Всего у команды из Испании 13 забитых и 19 пропущенных мячей. В последних матчах «Мальорка» сыграла вничью с «Эльче», а также с «Кадисом» и «Севильей».
Информация для ставок
- «Мальорка» не побеждает пять игр кряду
- «Райо» выиграл два матча из последних пяти
- У «Мальорки» четыре забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.00. Команды находятся в неплохой форме и могут порадовать болельщиков обилием забитых мячей. Фаворитом считаются хозяева поля.