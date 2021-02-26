«Севилья» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.02.2021)

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сегодня, 08:00

«Барселоны» в рамках 25-го тура Примеры сыграет на выезде с «Севильей». Этим командам предстоит встретиться дважды в течение короткого периода. Следующий поединок будет в Кубке страны, где каталонцам нужно будет побеждать, чтобы пройти дальше. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

Несмотря на хорошую форму «Севильи», букмекеры рекомендуют поставить на победу «Барселоны» с коэффициентом 2.26. Победа «Севильи» оценивается в 3.20, а ничейный исход — в 3.60.

Форма команд

«Севилья» находится на четвертой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 48 очков. В случае победы над «сине-гранатовыми, клуб из Андалусии сможет выйти на чистое третье место. Команда забила 34 гола и пропустила 16 мячей. В нынешнем сезоне „Севилья“ выиграла 15 матчей, трижды сыграла вничью и 5 раз проиграла. С тех пор, как „Севилью“ возглавил Хулен Лопетеги, клуб стал играть намного ярче и эффектнее, эта команда сейчас на ходу

Для каталонского клуба настал час решать все дела сразу. Это первый поединок против „Севильи“, он пройдет в рамках чемпионата, в следующем матче „Барса“ встретится с этой командой в Кубке Короля. В этих матчах необходимо только побеждать, иначе „сине-гранатовые“ рискуют упустить и кубковый трофей, и возможность догнать „Атлетико“ в чемпионате. Каталонцы заработали 50 очков и находятся на третьей строчке. „Барселона“ выиграла 15 матчей, 5 раз играла вничью и 4 раза уступила своим соперникам.

Информация для ставок

„Барселона“ не проигрывает в чемпионате 14 матчей кряду

В последних десяти матчах „Барселона“ забила 25 голов

„Севилья“ выиграла все пять последних матчей в Примере

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что „Севилья“ забьет в обоих таймах, с коэффициентом 3.60, а также на то, что „Барселона“ выиграет хотя бы один тайм, за 1.59.

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