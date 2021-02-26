«Севилья» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.02.2021)

«Барселоны» в рамках 25-го тура Примеры сыграет на выезде с «Севильей». Этим командам предстоит встретиться дважды в течение короткого периода. Следующий поединок будет в Кубке страны, где каталонцам нужно будет побеждать, чтобы пройти дальше. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на предстоящий матч.
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завтра, 18:15
Ставки букмекеров
Несмотря на хорошую форму «Севильи», букмекеры рекомендуют поставить на победу «Барселоны» с коэффициентом 2.26. Победа «Севильи» оценивается в 3.20, а ничейный исход — в 3.60.
Форма команд
«Севилья» находится на четвертой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 48 очков. В случае победы над «сине-гранатовыми, клуб из Андалусии сможет выйти на чистое третье место. Команда забила 34 гола и пропустила 16 мячей. В нынешнем сезоне „Севилья“ выиграла 15 матчей, трижды сыграла вничью и 5 раз проиграла. С тех пор, как „Севилью“ возглавил Хулен Лопетеги, клуб стал играть намного ярче и эффектнее, эта команда сейчас на ходу
Для каталонского клуба настал час решать все дела сразу. Это первый поединок против „Севильи“, он пройдет в рамках чемпионата, в следующем матче „Барса“ встретится с этой командой в Кубке Короля. В этих матчах необходимо только побеждать, иначе „сине-гранатовые“ рискуют упустить и кубковый трофей, и возможность догнать „Атлетико“ в чемпионате. Каталонцы заработали 50 очков и находятся на третьей строчке. „Барселона“ выиграла 15 матчей, 5 раз играла вничью и 4 раза уступила своим соперникам.
Информация для ставок
- „Барселона“ не проигрывает в чемпионате 14 матчей кряду
- В последних десяти матчах „Барселона“ забила 25 голов
- „Севилья“ выиграла все пять последних матчей в Примере
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что „Севилья“ забьет в обоих таймах, с коэффициентом 3.60, а также на то, что „Барселона“ выиграет хотя бы один тайм, за 1.59.
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