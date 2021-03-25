Шотландия – Австрия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

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вчера, 05:48

В 1-м туре группы F европейского отбора ЧМ -2022 Австрия сыграет на выезде с Шотландией. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

В линиях букмекеров фаворитом этого матча идут австрийцы. Поставить на победу гостей БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.27, ничья котируется в 3.52, а победа Шотландии представлена коэффициентом 3.36.

Больше шансов букмекер отводит на то, что матч получится низовым. Исход с тоталом меньше 2,5 мячей идет по коэффициенту 1.71, больше – 2.20.

Форма команд

Шотландия неудачно выступила в Лиге Наций, закончив групповую стадию турнира на втором месте. Во второй группе дивизиона Б шотландцы уступили чехам два очка и упустили возможность на повышение в классе. В двух последних матчах команда с одинаковым счетом (0:1) проиграла словакам и израильтянам. На чемпионат Европы Шотландия пробилась через стыковые матчи. В финале подопечные Стива Кларка победили Сербию в серии пенальти.

Австрия оформила прямую путевку на ЧЕ -2020, заняв второе место в отборочной группе G. Австрийцы оформили шесть побед и одну ничью, что суммарно принесло им 19 очков и дало возможность опередить Северную Македонию и Словению. Следующий розыгрыш Лиги Наций австрийцы проведут в элитном дивизионе. По итогам минувшего розыгрыша турнира «красно-белые» стали победителем первого квартета, где также играли Норвегия, Румыния и Северная Ирландия.

Информация для ставок

В шести прошлых матчах Шотландии больше двух голов не забивалось

Ставка на ТМ (2,5) сыграла в четырех из шести предыдущих поединков Австрии

Прогноз

Шотландцы играют в прагматичный футбол, отдельное внимание уделяя обороне собственных ворот. В предстоящем матче хозяева вряд ли отступят от данной концепции. Австрия при таком раскладе тоже не станет раскрываться. Предлагаем сыграть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.71 в БК Фонбет.