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Шотландия – Австрия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

вчера, 05:48

В 1-м туре группы F европейского отбора ЧМ-2022 Австрия сыграет на выезде с Шотландией. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.443.412.22
Лига Ставок 2.95 3.05 2.70
Фонбет Live! 11.00 1.17 9.00
Мелбет 3.34 3.27 2.35
Pin-Up.ru 3.25 3.10 2.53

Ставки букмекеров

В линиях букмекеров фаворитом этого матча идут австрийцы. Поставить на победу гостей БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.27, ничья котируется в 3.52, а победа Шотландии представлена коэффициентом 3.36.

Больше шансов букмекер отводит на то, что матч получится низовым. Исход с тоталом меньше 2,5 мячей идет по коэффициенту 1.71, больше – 2.20.

Форма команд

Шотландия неудачно выступила в Лиге Наций, закончив групповую стадию турнира на втором месте. Во второй группе дивизиона Б шотландцы уступили чехам два очка и упустили возможность на повышение в классе. В двух последних матчах команда с одинаковым счетом (0:1) проиграла словакам и израильтянам. На чемпионат Европы Шотландия пробилась через стыковые матчи. В финале подопечные Стива Кларка победили Сербию в серии пенальти.

Австрия оформила прямую путевку на ЧЕ-2020, заняв второе место в отборочной группе G. Австрийцы оформили шесть побед и одну ничью, что суммарно принесло им 19 очков и дало возможность опередить Северную Македонию и Словению. Следующий розыгрыш Лиги Наций австрийцы проведут в элитном дивизионе. По итогам минувшего розыгрыша турнира «красно-белые» стали победителем первого квартета, где также играли Норвегия, Румыния и Северная Ирландия.

Информация для ставок

  • В шести прошлых матчах Шотландии больше двух голов не забивалось
  • Ставка на ТМ (2,5) сыграла в четырех из шести предыдущих поединков Австрии

Прогноз

Шотландцы играют в прагматичный футбол, отдельное внимание уделяя обороне собственных ворот. В предстоящем матче хозяева вряд ли отступят от данной концепции. Австрия при таком раскладе тоже не станет раскрываться. Предлагаем сыграть ставку на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.71 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.71 1.65 2.31
Лига Ставок 2.02 1.80 1.56 2.44
Мелбет 1.60 2.40
Pin-Up.ru 2.05 1.81 1.58 2.42 1.29 3.70
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sv_1969
sv_1969
вчера в 06:56
Гости не проиграют
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