Словакия — Мальта: Прогноз на матч квалификации на ЧМ-22 (27.03.2021)

Словаки принимают мальтийцев во втором туре отбора на ЧМ-2022. Удастся ли им реализовать свое преимущество и повысить свои шансы в борьбе за первые две позиции в своей группе?
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завтра, 22:45
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Бетсити практически не сомневается в том, что словаки являются фаворитом предстоящего поединка. Коэффициент на их успех равен 1,14, ничья оценивается в 8,90, а победа сборной Мальты – 28,00.
Форма команд
Сборная Словакии откровенно не впечатлила качеством своей игры в стартовом матче отбора на ЧМ-2022 с киприотами (0:0). Теперь крайне важно словакам сделать всё, чтобы не только победить сборную Мальты, но и отыскать свою оптимальную игровую форму.
Сборная Мальты уступила россиянам в первом туре отбора (1:3). Старались мальтийцы, но им не удалось оказать достойное сопротивлением своему сопернику. Хотя качество игры было действительно на неплохом уровне.
Информация для ставок
- Словаки выиграли пять последних домашних матчей из десяти
- Мальтийцы уступили в семи из десяти последних выездных встречах
- Словаки выиграли два матча в 2017 году у национальной команды Мальты
Прогноз
Мальтийцы в последнее время действуют весьма неплохо, у команды собрано большое количество достойных исполнителей. Не верится в то, что хозяева сумеют оформить легкую победу. Наша ставка — победа сборной Мальты с учетом форы в +2 мяча с коэффициентом 2,12.
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