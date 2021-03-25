Словакия — Мальта: Прогноз на матч квалификации на ЧМ-22 (27.03.2021)

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вчера, 23:53

Словаки принимают мальтийцев во втором туре отбора на ЧМ -2022. Удастся ли им реализовать свое преимущество и повысить свои шансы в борьбе за первые две позиции в своей группе?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити практически не сомневается в том, что словаки являются фаворитом предстоящего поединка. Коэффициент на их успех равен 1,14, ничья оценивается в 8,90, а победа сборной Мальты – 28,00.

Форма команд

Сборная Словакии откровенно не впечатлила качеством своей игры в стартовом матче отбора на ЧМ -2022 с киприотами (0:0). Теперь крайне важно словакам сделать всё, чтобы не только победить сборную Мальты, но и отыскать свою оптимальную игровую форму.

Сборная Мальты уступила россиянам в первом туре отбора (1:3). Старались мальтийцы, но им не удалось оказать достойное сопротивлением своему сопернику. Хотя качество игры было действительно на неплохом уровне.

Информация для ставок

Словаки выиграли пять последних домашних матчей из десяти

Мальтийцы уступили в семи из десяти последних выездных встречах

Словаки выиграли два матча в 2017 году у национальной команды Мальты

Прогноз

Мальтийцы в последнее время действуют весьма неплохо, у команды собрано большое количество достойных исполнителей. Не верится в то, что хозяева сумеют оформить легкую победу. Наша ставка — победа сборной Мальты с учетом форы в +2 мяча с коэффициентом 2,12.

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