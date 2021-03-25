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Словакия — Мальта: Прогноз на матч квалификации на ЧМ-22 (27.03.2021)

вчера, 23:53

Словаки принимают мальтийцев во втором туре отбора на ЧМ-2022. Удастся ли им реализовать свое преимущество и повысить свои шансы в борьбе за первые две позиции в своей группе?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.16 7.60 21.00
Фонбет 1.10 8.50 35.00
Мелбет 1.16 8.50 24.00

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити практически не сомневается в том, что словаки являются фаворитом предстоящего поединка. Коэффициент на их успех равен 1,14, ничья оценивается в 8,90, а победа сборной Мальты – 28,00.

Форма команд

Сборная Словакии откровенно не впечатлила качеством своей игры в стартовом матче отбора на ЧМ-2022 с киприотами (0:0). Теперь крайне важно словакам сделать всё, чтобы не только победить сборную Мальты, но и отыскать свою оптимальную игровую форму.

Сборная Мальты уступила россиянам в первом туре отбора (1:3). Старались мальтийцы, но им не удалось оказать достойное сопротивлением своему сопернику. Хотя качество игры было действительно на неплохом уровне.

Информация для ставок

  • Словаки выиграли пять последних домашних матчей из десяти
  • Мальтийцы уступили в семи из десяти последних выездных встречах
  • Словаки выиграли два матча в 2017 году у национальной команды Мальты

Прогноз

Мальтийцы в последнее время действуют весьма неплохо, у команды собрано большое количество достойных исполнителей. Не верится в то, что хозяева сумеют оформить легкую победу. Наша ставка — победа сборной Мальты с учетом форы в +2 мяча с коэффициентом 2,12.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.33 1.61 1.82 1.95
Мелбет 2.36 1.66
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