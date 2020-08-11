Некомпетентность арбитров РПЛ – миф. Как и нерушимость системы

Проклятый Йозеф гордился бы оправданиями рефери, а «Соккер.ру» предлагает клубам действовать.
Объем информации сбивает с ног
К сожалению, всех нас легко не столько обмануть, как отвлечь, переключить. Помните, в Бейруте был взрыв в порту? Из-за протестов в Беларуси кажется, что это из другой жизни, хотя событию – неделя. И о нем уже забыли в мире, переключились.
Безумный 2020 год — особенный, но необычна жизнь в океане информации, чего не было у дедушек и бабушек. Мозг не эволюционировал тысячи лет, чтобы осилить интернет. И потоком информации как оружием успешно пользуются ментальные внуки Геббельса.
Впрочем, повод находится сам собой. Вот Широков набросился с кулаками на арбитра. Тема для обсуждения буквально через день после фееричной работы Еськова и Казарцева. Кстати, помните предыдущую результативную ошибку рефери РФС, которую подтвердили международные эксперты?
Уже забыли тот взрыв в Бейруте? Речь о развязке финала Кубка России. Тот скандал замяли, «Химки» — не «Спартак», нет информационной поддержки от армии фанатов. Но инструктор ФИФА по судейству и конкретно системе VAR Абдуллаев – сертифицированный специалист по повторам, обсудил с коллегами падение Малкома.
Коллегия профессионалов увидела симуляцию бразильца и повод для желтой карточки. Защитник страховал прострел, не играл в ноги, не было грубых действий, а вот атакующий игрок искал возможность упасть и зацепился за соперника. Классика симуляции, не пенальти. Причем если бы на земле был Ракицкий, а в атаке – игрок «Химок», оценка не меняется. Очень простой эпизод для VAR, элементарный.
Речь о результативной ошибке судьи Владимира Москалева. А теперь вопросы. Отправили ли данного рефери на полиграф? Извинился ли Кашшаи за явную ошибку подопечного, что привела к победе «Зенита» в Кубке России со счетом 1:0? Почему инструкторы ФИФА (оценка ряда специалистов, не одного, что важно) видят симуляцию, а у Москалева и его помощника на VAR Вилкова – проблемы со зрением?
Кстати, а вас не смущает, что на финал Кубка России – статусный матч, выбрали именно Москалева (долго не судил после дикой ошибки в пользу «Спартака» в начале прошлого сезона) и Вилкова (в том числе его фееричная работа привела к увольнению Егорова)? Игра, где «Химки» могли получить путевку в группу Лиги Европы с горой денег, а «Зенит» потерять титул, выбрали людей, проваливших сезон.
А эпизод важно упомянуть, потому что сейчас есть люди, что насмехаются над «Спартаком». Фанаты должны быть едины в вопросе ужасного арбитража. Позавчера пострадали «Химки», а никто не извинился, вчера — «Спартак», а дальше пострадает ваша любимая команда. Это уже происходит давно. Всем было плевать, когда Вилков год назад подарил «Локомотиву» десятки миллионов евро премиальных УЕФА, назначив дикое пенальти в ворота «Краснодара».
Там тоже все было очевидно после одного повтора. Причем ту ошибку Егоров признал официально, а сейчас ляп в финале Кубка России замолчали. Разные клубы страдали от необъяснимых случайностью ошибок рефери. И ни разу команды РПЛ не выступили единым фронтом в защиту коллег. Зато реакция чиновников и рефери одинаковая. Кстати, есть вишенка на торте истории с симуляцией Малкома в финале Кубка.
Кто-то загадочный позвонил инструктору ФИФА и вынудил удалить его правильную оценку эпизода. А ведь этот специалист по VAR не россиянин, в другой стране живет. Видим цензуру экспертных мнений. Мощно!
Арбитры притворяются тупыми
Алексей Стипиди, которого недавно связывали с сомнительной историей с подтасовкой результатов матчей, как и Лапочкина, почему-то работал AVAR и на финале Кубка России, и на матче «Спартака» и «Сочи». Еще одно совпадение. Также совпадение, что со всех утюгов вживляют одну и ту же мысль: «Все дело в некомпетентности арбитров, но так будет всегда»?
Какая это чушь. Казарцев произнес набор слов, ведь знает, что его не отстранят на год или два. И полиграф – смешная практика, это ненаучная ересь и никто не проверяет кровь арбитров перед тестом. Российские арбитры – низкого уровня, но почему-то совершают ошибки в специфических матчах.
Вилков почему-то в один вечер – средний добротный рефери, а в другой – бездарный. Казарцев, Мешков, Москалев и все остальные работают аналогично. Но когда вам вживляют мысль Селюка, то тоже обманывают, испанский эксперт сработал в защиту рефери:
Судьи – это как коррупционные чиновники. От них не избавиться. Это надо принять. И научиться с ними работать.
Какая чушь! Во-первых, не во всех странах процент коррумпированных чиновников одинаковый. От них успешно избавляются там, где реально ведут войну с коррупцией. Мифы «не все так однозначно» и «система непобедима» оставьте для лапши на уши наивным людям. Во-вторых, рефери – пешки, напрямую зависят от королей.
А с королями надо вести переговоры. Причем с позиции силы. Короли уважают только мощь, а она есть за спиной у владельцев самых богатых клубов.
Клубам нельзя быть бесхребетными
Российскими командами рулят дети и им нужны четкие инструкции? Знаете, как записки от мамы, что надо сделать после школы – сейчас это сообщения в Телеграм. Федун как пример подростка, хотя Медведев или Иванов недалеко убежали. Футбол – игра для ментальных детей.
Кто-то убегает в футбольное детство из взрослой жизни, а кто-то остается ребенком благодаря игре. Это замечательно в целом, романтика, эмоции, но плохо, если вокруг мерзкие взрослые. Распишем четкий план действий, который осуществим, если «Спартак» инициирует цепочку событий, а клубы его поддержат.
Судейство не нравится никому с совестью, две сотни ошибок за прошлый сезон – дикость. А ляпы в финале Кубка России и матче «Спартака» и «Сочи» — продолжение банкета у сатаны. Что сделать?
1. Добиться отставки Кашшаи. Венгр – некомпетентный, ноль управленского опыта в сфере арбитража. Провалил работу. А «смотрящего» за арбитрами просто используют. Мистеру Хачатурянцу портят деловую репутацию, ввязав в российское судейство. Ему обещали, что дадут власть, но поступают так, как с Егоровым. Ему самому надо бежать с тонущего корабля с крысами.
2. Назначить именитого иностранца. У Кашшаи ужасная репутация в судейском корпусе, не подходил под описание изначально. Нужен Маркус Мерк. Его сложно убедить бросить инвестиционный проект в «Кайзерслаутерне» и приехать в Россию, но можно. Есть также старые немецкие эксперты в судействе, что справятся с реформой в РФС. Никаких итальянцев и венгров с их уровнем коррупции, только немцы, только хардкор.
3. Нанять юристов для проверки всех регламентов РФС и РПЛ. Например, нет прозрачной процедуры отстранения арбитра. В РФС забыли ее написать. А если клубы наймут юристов, что вгрызутся в регламенты, то получим вычитанные законы. Это важно для всех, и не только по судейству. В финале Суперкубка был жесткий прокол с отменой овертайма, регламенты РФС – безграмотная юридическая дичь.
4. Добиться отставки главы КДК РФС. Пункт будет скромным, как и положительное влияние КДК на российский футбол. Артур Григорьянц — «старая гвардия». Пока такие вершат судьбы, прогресс клубы могут не ждать.
5. Заменить Калошина в РФС на иностранца. Формально должен следить за судейством, но Леонид Сергеевич настолько неумело выгораживает рефери, что за него стыдно. РФС нужен иностранец с идеальной репутацией на этом посту.
6. Создать ютуб-канал с экспертами по судейству. Любой миллиардер может оплатить работу нескольких международных экспертов на ютуб-канале, это копейки, как и его раскрутка – достаточно дать право публиковать эти ролики на спортивных сайтах. Эксперты дистанционно оценят важные эпизоды в каждом туре РПЛ, не нужна студия, коронавирус не мешает. Будут проблемы с правами на картинку, но это можно решить, если инициатива от влиятельных людей из клубов РПЛ. Объективную оценку центральный вещатель дать не может, нужны независимые, лучше иностранные эксперты.
7. Собрать инициативную комиссию по оценке правил игры. Юридически ничто не мешает нанять инструкторов ФИФА с авторитетом в мире – такие люди есть на разных континентах, чтобы проанализировали характерные эпизоды в матчах РПЛ последних двух сезонов, написали объемный отчет, а еще наработали ряд рекомендаций, которые клубы могут любезно передать прямо в IFAB и РФС.
Например, Казарцева отмазывают неким «протоколом VAR», хотя переговоры арбитров в той же Австралии показывают – там обсуждают эпизоды открыто, без «бэ» и «мэ», как есть. Судьи во всем мире спокойно бегают смотреть картинку, когда сомневаются, ФИФА их не наказывает. Но если в РФС особые отсталые протоколы VAR – комиссия юристов и арбитров их исправит за две недели.
Все взрослые люди понимают, что дыры в законах чаще всего оставляют специально. Но клубы имеют право нанять аналитиков и показывать результаты их работы публично. Сразу узнаем, сколько реальных ошибок допущено, какие арбитры – худшие. Заодно будет образовательный эффект – независимые, не российские эксперты объяснят фанатам и клубам важные нюансы в правилах футбола.
Даже для шести самых богатых в РПЛ услуги комиссии по очищению российского футбольного правосудия будут стоить копейки, как и услуги юристов, что вычитают регламенты. Вот вам конкретные действия после грубейших очевидных ошибок в двух важных и свежих матчах. И после двух сотен за прошлый сезон. Вас отвлекают на миф «ничего нельзя изменить, смиритесь», но где видите реальные шаги к реформам?
В принципе, систему уже поменяли, но в худшую сторону, раньше вредили тоньше. Но арбитры привыкли, что их всегда отмазывают, и уже не стесняются. Например, Москалев начал прошлый сезон с ошибки в пользу «Спартака», а закончил арбитром финала Кубка России. Не надо выдумывать, надо отстранять рефери, готовить новых, приглашать реально сильных иностранцев, давать информационные площадки экспертам.
У клубов РПЛ есть десяток инструментов, как заставить арбитров работать качественнее, чем сейчас. Но надо перехватить инициативу. А пока от бесхребетности всех клубов, что не пошли праведной войной за правосудие на РФС и арбитров, страдают фанаты и российский футбол. Когда нет правосудия – нет гарантий прогресса. В первую очередь вина на руководстве футбола и арбитрах – бесспорно. Но быть теми, кто стерпит любое унижение и плевки в лицо в возрасте и статусе руководителей клубов РПЛ, тоже несолидно.
Достаточно пройтись по представленным пунктам – идеально не станет, но станет намного, намного лучше. Все настолько плохо, потому что ничего не сделано.
Мысль здравая, мне понравилась.
Мысль здравая, мне понравилась.
Спартак, помнится, в чемпионском сезоне тоже частенько прикладывали - первый пенальти поставили только во втором круге, где-то ближе к концовке. До этого ни руки, ни фолы не замечали.
Сейчас у Спартака молодая команда, много новичков, новый тренер и еще сырая, несбалансированная игра. Так зачем засуживать и без того не самую сильную команду в РПЛ, лишая её чистых голов и назначая левые пенальти?
Я этого никак не пойму.
Похоже, футбола здесь нет - а результат разборок среди олигархов.
Спартак, помнится, в чемпионском сезоне тоже частенько прикладывали - первый пенальти поставили только во втором круге, где-то ближе к концовке. До этого ни руки, ни фолы не замечали.
Сейчас у Спартака молодая команда, много новичков, новый тренер и еще сырая, несбалансированная игра. Так зачем засуживать и без того не самую сильную команду в РПЛ, лишая её чистых голов и назначая левые пенальти?
Я этого никак не пойму.
Похоже, футбола здесь нет - а результат разборок среди олигархов.
Я не понимаю, почему комнаты c VAR закрыли от зрителей? Почему не транслируют в прямом эфире переговоры в судейской, ведь мы даже не знаем - смотрят ли они VAR? Складывается ощущение, что нет.
В таком случае на первый план выходят понятия, от которых нужно избавляться. Захотели - поставили пенальти, захотели - дали вторую ЖК за рядовой эпизод, свистнули оффсайд или фол в атаке.
Я не понимаю, почему комнаты c VAR закрыли от зрителей? Почему не транслируют в прямом эфире переговоры в судейской, ведь мы даже не знаем - смотрят ли они VAR? Складывается ощущение, что нет.
В таком случае на первый план выходят понятия, от которых нужно избавляться. Захотели - поставили пенальти, захотели - дали вторую ЖК за рядовой эпизод, свистнули оффсайд или фол в атаке.
Спартак вёл в матче 2-1, шла 88 минута, игровой эпизод в штрафной Спартака - и судьи рисуют несуществующий пенальти. Рисуют наглым образом, после просмотра VAR.
Или Зенит играет качественно? Возьмём последние матчи: 2-1 со Спартаком и Локо, 1-0 с Химками (пенальти), 2-1 с Тамбовом, такой же счёт с Сочи. Не в том команды положении, чтобы отгружать по 4-5 мячей и снимать вопросы уже в первом тайме.
А учитывая, что вокруг футбола активно крутятся всевозможные букмекеры, такие счета, как 2-1 и 1-0, жёлтые, пенальти и удаления могут спокойно "диктоваться" самой системой.
Спартак вёл в матче 2-1, шла 88 минута, игровой эпизод в штрафной Спартака - и судьи рисуют несуществующий пенальти. Рисуют наглым образом, после просмотра VAR.
Или Зенит играет качественно? Возьмём последние матчи: 2-1 со Спартаком и Локо, 1-0 с Химками (пенальти), 2-1 с Тамбовом, такой же счёт с Сочи. Не в том команды положении, чтобы отгружать по 4-5 мячей и снимать вопросы уже в первом тайме.
А учитывая, что вокруг футбола активно крутятся всевозможные букмекеры, такие счета, как 2-1 и 1-0, жёлтые, пенальти и удаления могут спокойно "диктоваться" самой системой.
Комментарии состоящие из одного слова расцениваются как флуд и будут удаляться. Штрафы - просто снятие начисленных очков за такие комменты.
Комментарии состоящие из одного слова расцениваются как флуд и будут удаляться. Штрафы - просто снятие начисленных очков за такие комменты.