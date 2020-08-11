Некомпетентность арбитров РПЛ – миф. Как и нерушимость системы

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вчера, 12:29

Проклятый Йозеф гордился бы оправданиями рефери, а «Соккер.ру» предлагает клубам действовать.

Объем информации сбивает с ног

К сожалению, всех нас легко не столько обмануть, как отвлечь, переключить. Помните, в Бейруте был взрыв в порту? Из-за протестов в Беларуси кажется, что это из другой жизни, хотя событию – неделя. И о нем уже забыли в мире, переключились.

Безумный 2020 год — особенный, но необычна жизнь в океане информации, чего не было у дедушек и бабушек. Мозг не эволюционировал тысячи лет, чтобы осилить интернет. И потоком информации как оружием успешно пользуются ментальные внуки Геббельса.

Впрочем, повод находится сам собой. Вот Широков набросился с кулаками на арбитра. Тема для обсуждения буквально через день после фееричной работы Еськова и Казарцева. Кстати, помните предыдущую результативную ошибку рефери РФС , которую подтвердили международные эксперты?

Уже забыли тот взрыв в Бейруте? Речь о развязке финала Кубка России. Тот скандал замяли, «Химки» — не «Спартак», нет информационной поддержки от армии фанатов. Но инструктор ФИФА по судейству и конкретно системе VAR Абдуллаев – сертифицированный специалист по повторам, обсудил с коллегами падение Малкома.

Коллегия профессионалов увидела симуляцию бразильца и повод для желтой карточки. Защитник страховал прострел, не играл в ноги, не было грубых действий, а вот атакующий игрок искал возможность упасть и зацепился за соперника. Классика симуляции, не пенальти. Причем если бы на земле был Ракицкий, а в атаке – игрок «Химок», оценка не меняется. Очень простой эпизод для VAR , элементарный.

Речь о результативной ошибке судьи Владимира Москалева. А теперь вопросы. Отправили ли данного рефери на полиграф? Извинился ли Кашшаи за явную ошибку подопечного, что привела к победе «Зенита» в Кубке России со счетом 1:0? Почему инструкторы ФИФА (оценка ряда специалистов, не одного, что важно) видят симуляцию, а у Москалева и его помощника на VAR Вилкова – проблемы со зрением?

Кстати, а вас не смущает, что на финал Кубка России – статусный матч, выбрали именно Москалева (долго не судил после дикой ошибки в пользу «Спартака» в начале прошлого сезона) и Вилкова (в том числе его фееричная работа привела к увольнению Егорова)? Игра, где «Химки» могли получить путевку в группу Лиги Европы с горой денег, а «Зенит» потерять титул, выбрали людей, проваливших сезон.

А эпизод важно упомянуть, потому что сейчас есть люди, что насмехаются над «Спартаком». Фанаты должны быть едины в вопросе ужасного арбитража. Позавчера пострадали «Химки», а никто не извинился, вчера — «Спартак», а дальше пострадает ваша любимая команда. Это уже происходит давно. Всем было плевать, когда Вилков год назад подарил «Локомотиву» десятки миллионов евро премиальных УЕФА , назначив дикое пенальти в ворота «Краснодара».

Там тоже все было очевидно после одного повтора. Причем ту ошибку Егоров признал официально, а сейчас ляп в финале Кубка России замолчали. Разные клубы страдали от необъяснимых случайностью ошибок рефери. И ни разу команды РПЛ не выступили единым фронтом в защиту коллег. Зато реакция чиновников и рефери одинаковая. Кстати, есть вишенка на торте истории с симуляцией Малкома в финале Кубка.

Кто-то загадочный позвонил инструктору ФИФА и вынудил удалить его правильную оценку эпизода. А ведь этот специалист по VAR не россиянин, в другой стране живет. Видим цензуру экспертных мнений. Мощно!

Арбитры притворяются тупыми

Алексей Стипиди, которого недавно связывали с сомнительной историей с подтасовкой результатов матчей, как и Лапочкина, почему-то работал AVAR и на финале Кубка России, и на матче «Спартака» и «Сочи». Еще одно совпадение. Также совпадение, что со всех утюгов вживляют одну и ту же мысль: «Все дело в некомпетентности арбитров, но так будет всегда»?

Какая это чушь. Казарцев произнес набор слов, ведь знает, что его не отстранят на год или два. И полиграф – смешная практика, это ненаучная ересь и никто не проверяет кровь арбитров перед тестом. Российские арбитры – низкого уровня, но почему-то совершают ошибки в специфических матчах.

Вилков почему-то в один вечер – средний добротный рефери, а в другой – бездарный. Казарцев, Мешков, Москалев и все остальные работают аналогично. Но когда вам вживляют мысль Селюка, то тоже обманывают, испанский эксперт сработал в защиту рефери:

Судьи – это как коррупционные чиновники. От них не избавиться. Это надо принять. И научиться с ними работать.

Какая чушь! Во-первых, не во всех странах процент коррумпированных чиновников одинаковый. От них успешно избавляются там, где реально ведут войну с коррупцией. Мифы «не все так однозначно» и «система непобедима» оставьте для лапши на уши наивным людям. Во-вторых, рефери – пешки, напрямую зависят от королей.

А с королями надо вести переговоры. Причем с позиции силы. Короли уважают только мощь, а она есть за спиной у владельцев самых богатых клубов.

Клубам нельзя быть бесхребетными

Российскими командами рулят дети и им нужны четкие инструкции? Знаете, как записки от мамы, что надо сделать после школы – сейчас это сообщения в Телеграм. Федун как пример подростка, хотя Медведев или Иванов недалеко убежали. Футбол – игра для ментальных детей.

Кто-то убегает в футбольное детство из взрослой жизни, а кто-то остается ребенком благодаря игре. Это замечательно в целом, романтика, эмоции, но плохо, если вокруг мерзкие взрослые. Распишем четкий план действий, который осуществим, если «Спартак» инициирует цепочку событий, а клубы его поддержат.

Судейство не нравится никому с совестью, две сотни ошибок за прошлый сезон – дикость. А ляпы в финале Кубка России и матче «Спартака» и «Сочи» — продолжение банкета у сатаны. Что сделать?

1. Добиться отставки Кашшаи. Венгр – некомпетентный, ноль управленского опыта в сфере арбитража. Провалил работу. А «смотрящего» за арбитрами просто используют. Мистеру Хачатурянцу портят деловую репутацию, ввязав в российское судейство. Ему обещали, что дадут власть, но поступают так, как с Егоровым. Ему самому надо бежать с тонущего корабля с крысами.

2. Назначить именитого иностранца. У Кашшаи ужасная репутация в судейском корпусе, не подходил под описание изначально. Нужен Маркус Мерк. Его сложно убедить бросить инвестиционный проект в «Кайзерслаутерне» и приехать в Россию, но можно. Есть также старые немецкие эксперты в судействе, что справятся с реформой в РФС . Никаких итальянцев и венгров с их уровнем коррупции, только немцы, только хардкор.

3. Нанять юристов для проверки всех регламентов РФС и РПЛ . Например, нет прозрачной процедуры отстранения арбитра. В РФС забыли ее написать. А если клубы наймут юристов, что вгрызутся в регламенты, то получим вычитанные законы. Это важно для всех, и не только по судейству. В финале Суперкубка был жесткий прокол с отменой овертайма, регламенты РФС – безграмотная юридическая дичь.

4. Добиться отставки главы КДК РФС . Пункт будет скромным, как и положительное влияние КДК на российский футбол. Артур Григорьянц — «старая гвардия». Пока такие вершат судьбы, прогресс клубы могут не ждать.

5. Заменить Калошина в РФС на иностранца. Формально должен следить за судейством, но Леонид Сергеевич настолько неумело выгораживает рефери, что за него стыдно. РФС нужен иностранец с идеальной репутацией на этом посту.

6. Создать ютуб-канал с экспертами по судейству. Любой миллиардер может оплатить работу нескольких международных экспертов на ютуб-канале, это копейки, как и его раскрутка – достаточно дать право публиковать эти ролики на спортивных сайтах. Эксперты дистанционно оценят важные эпизоды в каждом туре РПЛ , не нужна студия, коронавирус не мешает. Будут проблемы с правами на картинку, но это можно решить, если инициатива от влиятельных людей из клубов РПЛ . Объективную оценку центральный вещатель дать не может, нужны независимые, лучше иностранные эксперты.

7. Собрать инициативную комиссию по оценке правил игры. Юридически ничто не мешает нанять инструкторов ФИФА с авторитетом в мире – такие люди есть на разных континентах, чтобы проанализировали характерные эпизоды в матчах РПЛ последних двух сезонов, написали объемный отчет, а еще наработали ряд рекомендаций, которые клубы могут любезно передать прямо в IFAB и РФС .

Например, Казарцева отмазывают неким «протоколом VAR », хотя переговоры арбитров в той же Австралии показывают – там обсуждают эпизоды открыто, без «бэ» и «мэ», как есть. Судьи во всем мире спокойно бегают смотреть картинку, когда сомневаются, ФИФА их не наказывает. Но если в РФС особые отсталые протоколы VAR – комиссия юристов и арбитров их исправит за две недели.

Все взрослые люди понимают, что дыры в законах чаще всего оставляют специально. Но клубы имеют право нанять аналитиков и показывать результаты их работы публично. Сразу узнаем, сколько реальных ошибок допущено, какие арбитры – худшие. Заодно будет образовательный эффект – независимые, не российские эксперты объяснят фанатам и клубам важные нюансы в правилах футбола.

Даже для шести самых богатых в РПЛ услуги комиссии по очищению российского футбольного правосудия будут стоить копейки, как и услуги юристов, что вычитают регламенты. Вот вам конкретные действия после грубейших очевидных ошибок в двух важных и свежих матчах. И после двух сотен за прошлый сезон. Вас отвлекают на миф «ничего нельзя изменить, смиритесь», но где видите реальные шаги к реформам?

В принципе, систему уже поменяли, но в худшую сторону, раньше вредили тоньше. Но арбитры привыкли, что их всегда отмазывают, и уже не стесняются. Например, Москалев начал прошлый сезон с ошибки в пользу «Спартака», а закончил арбитром финала Кубка России. Не надо выдумывать, надо отстранять рефери, готовить новых, приглашать реально сильных иностранцев, давать информационные площадки экспертам.

У клубов РПЛ есть десяток инструментов, как заставить арбитров работать качественнее, чем сейчас. Но надо перехватить инициативу. А пока от бесхребетности всех клубов, что не пошли праведной войной за правосудие на РФС и арбитров, страдают фанаты и российский футбол. Когда нет правосудия – нет гарантий прогресса. В первую очередь вина на руководстве футбола и арбитрах – бесспорно. Но быть теми, кто стерпит любое унижение и плевки в лицо в возрасте и статусе руководителей клубов РПЛ , тоже несолидно.

Достаточно пройтись по представленным пунктам – идеально не станет, но станет намного, намного лучше. Все настолько плохо, потому что ничего не сделано.