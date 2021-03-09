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«Атлетико» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.03.2021)

вчера, 05:40

«Атлетико» примет у себя «Атлетик» из Бильбао в рамках перенесенного матча 18-го тура Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.843.305.64
Fonbet 1.80 3.25 5.50
Мелбет 1.92 3.34 5.10
Лига ставок 1.89 3.20 4.70

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Атлетико», на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.83. Ставка на ничейный исход представлена котировкой 3.20. Победа «Атлетика» Б оценивается в 5.50.

Форма команд

«Атлетико» сыграл вничью с «Реалом» в прошлом туре Примеры и позволил «Барселоне» подобраться ближе. «Матрасники» занимают первую строчку в турнирной таблице. Клуб выиграл 18 поединков, 5 раз сыграл вничью и всего дважды проиграл в этом сезоне. Команда забила 48 голов и пропустила 17 мячей. В этом сезоне «Атлетико» как никогда эффективен в атаке, чему поспособствовал приход Луиса Суареса, идущего на втором месте в списке лучших бомбардиров этого розыгрыша Примеры.

«Атлетик» заметно прибавил с назначением Марселино главным тренером команды. Клуб расположился на восьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 33 очка. В нынешнем сезоне «Атлетик» победил в 9 матчах, 6 раз сыграл вничью и проиграл в 10 поединках. Клуб забил 36 голов и пропустил 29 мячей.

Информация для ставок

  • «Атлетико» выиграл всего в двух из последних пяти матчей
  • «Атлетик» Б не проигрывает пять матчей подряд
  • «Атлетико» пропустил пять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что победит «Атлетико» плюс ТБ (2.5), с коэффициентом 3.50. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 76 по 90 минуту, по коэффициенту 2.37.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.843.305.64
Fonbet 1.80 3.25 5.50
Мелбет 1.92 3.34 5.10
Лига ставок 1.89 3.20 4.70
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shlomo
shlomo
вчера в 06:57
Хозяева выиграют однозначно....
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